Competição foi realizada no fim de semana, em Florianópolis.

Resultados do tênis de mesa de Concórdia no Circuito Catarinense

Resultados do tênis de mesa de Concórdia dentro da Quarta Etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa. A competição aconteceu no fim de semana, em Florianópolis.



Mayara Fantin Neves, terceira colocada no rating A e campeã no ranking juvenil;



Priscila Jaqueline Salvador, vice campeã do Ranking Juvenil;



Lauro Sebold, terceiro colocado no rating A.