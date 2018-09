Prefeitura firma convênio com a Fabet para educação no trânsito

A Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte – Fabet, é uma instituição que capacita motoristas de veículos pesados, de carga e de passageiros e que também faz um trabalho educacional. Por meio de um convênio com a Prefeitura de Concórdia, a Fabet lança o projeto “Mini cidade do Trânsito. Parceria que dá certo” que comtempla alunos da rede municipal de ensino, na faixa etária de sete até dez anos.

O repasse da prefeitura, de R$ 25 mil, será para custear a remuneração dos profissionais envolvidos com o projeto. O recurso será parcelado nesses quatro meses de duração do projeto. A assinatura do termo ocorreu na tarde desta segunda-feira, 24 de setembro, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. Estiveram presentes o prefeito, Rogério Pacheco, o secretário de Educação, Neuri Comin, o Superintendente Vicente Luiz Rodolfi e o diretor Luiz Carlos Schaurch, ambos da Fabet, e demais membros da equipe de governo.

O objetivo do projeto é conscientizar as crianças sobre os riscos no trânsito. Para isso, a Fabet conta com uma mini cidade, um espaço que simula o trânsito. Nele as crianças aprendem de forma prática e já desenvolvem consciência e educação no trânsito. Além da prática, o projeto também fará palestras sobre o tema com os alunos.

(Fonte: Lana Correia Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).