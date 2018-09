Administração Municipal custeará com recursos próprios as cinco ruas da área urbana e um trecho da estrada rural.

A partir da próxima semana, os trabalhos para o asfaltamento de cinco ruas da área urbana de Concórdia, além do acesso a comunidade de Linha Gasperini serão iniciados. A ordem de serviço para a execução das seis obras foi dada na manhã desta segunda-feira, 24 de setembro, na sala de reuniões do gabinete do prefeito, no Centro Administrativo Municipal. O investimento total será de R$ 2.065.980,86, que será bancado com recursos próprios da Administração Municipal. A empresa Britax será a responsável pelas execuções.

Entre as ruas contempladas estão: Auri Pereira da Costa, Gilmar José Ampese, Pico da Neblina, Travessa Angico e Canadá, além de 1.500 metros do acesso a Gasperini, que já é a segunda obra de asfalto rural iniciada neste ano. Todas as demandas eram antigas e pelos relatos dos moradores beneficiados, que estiveram presentes no ato da assinatura da ordem de serviço, é unânime a ansiedade de ver o sonho realizado, já que a atual situação de cada rua acarreta dificuldades diversas, como poeira, falta de drenagem, que gera problemas com as chuvas, dificuldade de trafegabilidade, entre outros. Para os representantes da comunidade de Gasperini, a chegada do asfalto representa um futuro promissor, com novos investimentos e expansão dos já existentes na comunidade.

O prefeito Rogério Pacheco falou sobre os esforços do Poder Executivo em enxugar a máquina pública, para aumentar as reservas do município e conseguir executar obras importantes para a comunidade. Afirmou que aos poucos, a Administração Municipal vai atender as demandas de asfaltamento já prometidas há anos. O vice-prefeito, Edilson Massocco, ressaltou que devido as economias feitas no ano passado, agora está sendo possível executar investimentos significativos, sem pegar dinheiro emprestado e nem comprometer futuras administrações. “Os investimentos estão acontecendo em diversas áreas, um grande exemplo também é a Educação, que está fazendo a reforma e melhoria de diversas unidades”, destacou.

Execuções



O empresário, Valmir Patzlaff, da Britax, responsável pelas seis deu ênfase aos benefícios que são gerados com obras como estas. “Além do grande benefício aos moradores que recebem o asfalto, nós movimentamos a economia local, pois compramos aqui, fazemos serviços mecânicos, geramos empregos diretos, tudo isso contribui para o crescimento da cidade” comentou. As obras têm prazos diferenciados para a execução. O asfalto rural de Gasperini tem seis meses para ficar pronto, a rua Canadá, do bairro Nações, 60 dias, e as outras quatro ruas, que estão em um contrato único, vão levar mais 150 dias para serem todas finalizadas.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).