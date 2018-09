A Polícia Civil está investigando um suposto caso de abuso sexual que pode ter acontecido no interior de Ipira. As vítimas são duas crianças de 12 e 13 anos. Conforme informações do Grupo Magronada, na tarde da última sexta-feira, dia 21, o Conselho Tutelar buscou três crianças que estavam em uma residência, no interior. Elas foram encaminhadas para a Casa Lar, em Capinzal. A suspeita é que as duas meninas, de 13 e 12 anos, possam ter sido vítimas dos abusos. Junto com elas, um garoto de oito anos, também foi abrigado na instituição. O suspeito seria um amigo da família, que já se encontra preso por outro crime.