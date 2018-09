Permanece no Instituto Médico Legal de Concórdia o corpo de Ailton dos Santos Filho, piloto do avião que caiu no último dia 15, no interior do município de Ipumirim. Conforme apurado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a liberação para os familiares só ocorrerá após a confirmação do exame de DNA para confirmar a identidade da vítima, que estava sozinha no avião no momento da queda. Os procedimentos de identificação pelo IGP já estão sendo resultados e não há um prazo para a liberação.



Ailton dos Santos filho estava sozinho no avião turbohelice, que pertence a uma empresa de Chapecó, mas estava alugado para uma companhia de táxi-aéreo de Xanxerê. Ele retornava de Florianópolis para Chapecó, quando houve a queda. As causas do acidente também estão sendo investigadas.