Três pessoas ficaram feridas em uma saída de pista, registrada na tarde desta segunda-feira, dia 24, na BR 153. O fato foi registrado na divisa entre Irani e Água Doce e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.



O acidente envolveu um Renault Logan, placas de Lages, com cinco ocupantes. Foram socorridas com ferimentos leves L.M, 75 anos, M.T, 48 anos e D.B.L, 79 anos. Todos eles foram levados para atendimento médico no Pronto Atendimento de Irani. Outras duas pessoas, dentre elas o motorista, não se feriram.