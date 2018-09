Deve iniciar nos próximos dias as primeiras rodadas de negociação salarial para os seis segmentos do comércio de Concórdia e região. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Concórdia e Região. As assembleias com a categoria encerrarm no último dia 18 e algumas pautas já foram enviadas para a classe patronal.



Conforme a presidente da entidade ligada aos trabalhadores, Janete Peccini, a categoria vai pedir a reposição da inflação do período, que deve ficar em aproximadamente 3%, cujos números dos últimos 12 meses estão para serem fechados, mais 5% de aumento real. De acordo com ela, o índice é para recuperar o que a entidade considera que houve de perdas com a Reforma Trabalhista e os aumentos que foram verificados em produtos e serviços, o que reduziu o poder de compra do trabalhador.



Esses pedidos são inerentes aos seis segmentos do comércio na região, que são o varejista, supermercados, concessinárias, cooperativas, farmácias e serviços contábeis em toda a região. Cada segmento tem um sindicato patronal específico.