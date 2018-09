O Dia da Criança em Concórdia é marcado pelo evento realizado anualmente pela Rádio Aliança. Esta será a 18ª edição do Criança Feliz Aliança, que acontecerá na Rua Coberta na tarde do dia 12 de outubro. Várias atividades estão na programação, que vai contar com os shows de Luis Henrique Schultz, semifinalista do The Voice Kids, e do Gugu Gaiteiro, famoso no país através de suas apresentações feitas no Youtube. Toda a programação é gratuita.

Crianças e familiares de todos os bairros e do centro devem marcar presença. Além das atrações de placo, o evento vai contar com a distribuição de brindes e lanche. Brinquedos infláveis também serão instalados para a diversão da criançada. “A cada ano o desafio é fazer um evento maior, dando a oportunidade para mais crianças. É uma ação social, um momento para que elas se divirtam, principalmente aquelas que não têm uma oportunidade assim durante ano”, destaca o diretor de Marketing da Aliança, Adriel Gonçalves. “Com certeza vamos proporcionar muita interação, alegria e todos vão gostar”, adianta ele.

A realização é da Rádio Aliança, com a parceria do SESC e patrocínio de muitas empresas. Neste ano, cerca de 60 estão auxiliando com recursos no Criança Feliz. “Estes empresários não estão investindo simplesmente em um evento, estão investindo em um dia especial para as crianças e colaborando com esta ação social tão importante”, destaca Gonçalves. “Além da diversão, das brincadeiras e atrações, o evento também proporciona cidadania e é, para muitas, a única oportunidade no ano, de participarem de um dia diferente”, ressalta ele.

No dia do evento haverá transporte. Os ônibus vão passar pelos bairros e também pelo interior, para que crianças de todo o município possam participar. A rota ainda será definida e divulgada.