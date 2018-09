A mulher de iniciais V.B.S de 38 anos, vítima de grave acidente registrado na tarde do sábado, dia 22, na SC-283, segue internada na UTI do Hospital São Francisco de Concórdia. Em função da gravidade dos ferimentos, a mulher foi conduzida imediatamente para a Unidade de Tratamento Intensivo. Nesta segunda, dia 24, ela deverá passar por cirurgia.

O acidente:

A colisão grave aconteceu na tarde deste sábado, dia 22, na SC-283, no Distrito de Santo Antônio em Concórdia. Um Fiat Uno com placas de Concórdia e uma caminhonete Kia, placas de Chapecó, bateram de frente. A mulher estava no Uno ficou presa às ferragens.





Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU fizeram o atendimento no local e conduziram ela para atendimento no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.