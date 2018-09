O candidato a governador de Santa Catarina, Gelson Merísio, prefere neste momento não fazer promessas em relação a obras e investimentos. A afirmação foi feita durante entrevista a Rádio Aliança, durante a passagem dele por Concórdia, no fim de semana. Merísio participou de um ato político na ABCelesc.



Assim como outros candidatos a governador de Santa Catarina, Merísio recebeu um esboço do caderno Prioridades do Alto Uruguai Catarinense, com reivindicações e sugestões de entidades de toda a região, para serem implementadas pelos próximos governantes. Dentre as principais estão a revitalização da SC 283; implantação de uma instituição pública de ensino superior com cursos voltados para as engenharias e um hospital público.



Perguntado sbre essas reivindicações, entregues em mãos ao próprio candidato, ele avirma que isso tem que ser analisado com profundidade. "Não vou me posicionar pontualmente sobre nenhuma porque isso não pode ser feito de forma leviana. A sociedade está cansada e de saco cheio de promessas fáceis e soluções difíceis", acrescenta.



Por outro lado, o candidato Merísio destaca que pretende estudar os pedidos e, caso seja eleito, dar uma resposta às entidades. "Nós temos que ter clareza naquilo que pode ser feito, como vai ser feito e quando vai ser feito. É com a verdade que nós vamos readquirir a confiança do eleitor catarinense", finaliza.