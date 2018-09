“Somos todos imigrantes” é o tema do 1º Seminário Concordiense sobre Imigração, que será realizado nesta terça-feira, 25 de setembro, em Concórdia. O evento terá a participação de representantes da Polícia Federal, da Pastoral do Migrante de Chapecó e pesquisadores da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). A programação será realizada no pavilhão Cinqüentenário no horários das 19h às 22h.

O objetivo do seminário é discutir a questão histórica da imigração no Brasil, com foco nas recentes ondas migratórias como as de haitianos e venezuelanos. De acordo com o coordenador do evento e presidente da NIARA, Ary Barreiros Júnior, a iniciativa de realizar o seminário surgiu a partir das demandas geradas e sentidas no cotidiano da cidade, no mercado de trabalho e também nas redes de saúde e educação. Temas como o aspecto legal da imigração, incluindo documentação exigida e vistos de entrada e saída do país, além das relações de trabalho e questões envolvendo a saúde e moradia dos migrantes serão abordados durante o seminário.

PROGRAMAÇÃO

A programação terá início às 18h30, com o credenciamento dos participantes. Em seguida haverá duas palestras e debates. A participação é gratuita.