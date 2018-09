Após o Dia dos Pais data celebrada em agosto foco no Dia das Crianças. A data dos pequenos que será comemorada no dia 12 de outubro é sempre uma ótima oportunidade para o comércio ampliar os resultados dos negócios nos mais diferentes setores.





Em Concórdia, a CDL incentiva as vendas através da campanha Show de Prêmios do Comércio de Concórdia – R$150 MIL em vale-compras. Na lista dos produtos prediletos das crianças estão os brinquedos, jogos, eletrônicos como celulares e tablets, artigos esportivos, lazer, entre outros.





A entidade reforça que o período gera um impacto positivo para a economia local em particular para as lojas especializadas em artigos infantis. “O impacto ocorre em diversos segmentos o que é ótimo para a classe lojista e empresarial que busca alternativas para alavancar negócios nesse segundo semestre. Acreditamos sempre em elevação em comparação com o ano anterior em torno de 6%”, analisa o presidente da entidade, Heldemar Maciel.



Apesar da época de Natal representar mais de 25% nas vendas de brinquedos, e outra boa porcentagem ser do Dia das Crianças, essas datas não detém mais a exclusividade na venda dos produtos, que tem um mercado aquecido durante todo o ano. “Nosso comércio oferece opções diferenciadas para agradar os baixinhos, os pais e familiares também podem ficar empolgados pois se depender das condições de pagamento e das promoções todos poderão presentear”, afirma o dirigente lojista e empresarial.





Entendendo a pertinência da data em outubro serão dois Dia + Especial das Crianças de compras. O sábado que antecede, dia 6, até às 17h e na quinta-feira, dia 11, até às 22h. No sábado, dia 13, também será Dia + com o comércio podendo funcionar até mais tarde.