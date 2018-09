Memórias, plantas arquitetônicas, maquetes, imagens, informações de programas socioambientais e muita história e cultura de uma população regional. Desde as primeiras ações para a construção da Usina Hidrelétrica Itá na década de 80 até a relocação de comunidades e de uma cidade, as mudanças e resgates da região é cultivada em um Salão de Exposição anexo ao Centro de Divulgação Ambiental (CDA) do Consórcio Itá.



O Salão de 200 metros quadrados traz um acervo de fotos, documentos e registros em uma linha cronológica dos 23 Programas Socioambientais desenvolvidos como mitigação e compensação da construção e operação da UHE Itá, que abrange desde a escolha do local da barragem, construção, formação do reservatório, preservação da fauna e flora, à programas de monitoramento que seguem até os dias atuais. O Salão apresenta também um Espaço Cultural da Ictiofauna, com régua dos peixes catalogados ao longo do Rio Uruguai e exposição de exemplares taxidermizados. Possui ainda uma mostra itinerante sobre Macrófitas Aquáticas e o Mexilhão Dourado, molusco exótico invasor presente no reservatório.



O espaço também reserva um local para os trabalhos de arqueologia, com a exposição de peças com texturas e pinturas indígenas. Entre os materiais, há um exemplar de uma urna funerária indígena com 58 cm de profundidade e 50 cm de diâmetro. Também pode ser conferido no espaço amostra de madeiras, sementes da vegetação da região e trabalhos manuais (artesanato), parte do Programa de Preservação da Memória e do Patrimônio Histórico-cultural e Paisagístico “Arca de Noé”.





Atendimentos

Em 2017 foram recebidos 10.951 visitantes no Salão de Exposição em anexo ao CDA. Já de 1° janeiro até o dia 31 de agosto de 2018, 5.112 pessoas já passaram pelo espaço. O Salão de Exposição fica aberto de terça-feira à sábado, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Para visitação em grupos é necessário agendamento, que pode ser feito pela Linha Verde (0800 645 5800) ou pelo site do Consórcio Itá, no campo Contato, ou ainda através do e-mail cda@cda.org.br.

