Um homem ficou ferido após cair de cavalo, na manhã deste domingo (23), em Linha Meneghel, interior de Piratuba. O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado para atender a ocorrência. No local, os socorristas encontraram E.M., caído no chão, consciente, mas confuso, com os sinais vitais estáveis, com um ferimento na cabeça e sem fraturas aparentes. Os socorristas conduziram o homem até o Hospital de Piratuba/Ipira, ele conversava o tempo todo com os Bombeiros, mas apresentava perda de memória Após avaliação médica no Hospital, foi constatado possível traumatismo craniano. Ele foi conduzido para o Hospital São Francisco de Concórdia, para exames complementares. Fonte:Magronada