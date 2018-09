Base do Concórdia Atlético perde para o Figueirense

A base do Concórdia Atlético Clube perdeu os dois jogos que fez com o Figueirense pela série A do Campeonato Catarinense, na tarde deste sábado, dia 22. O sub-15 perdeu por 6 a 0 e o sub-17, por 2 a 0.