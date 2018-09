Uma colisão grave aconteceu na tarde deste sábado, dia 22, na SC-283, no Distrito de Santo Antônio em Concórdia. Um Fiat Uno com placas de Concórdia e uma caminhonete Kia, placas de Chapecó, bateram de frente. Três pessoas que estavam no Uno ficaram feridas. Uma delas ficou presa às ferragens.

Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU fizeram o atendimento no local e conduziram as três pessoas ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. De acordo com as informações apuradas, a pessoa que ficou presa às ferragens estava em estado grave.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para orientar o trânsito e levantar informações que indiquem as causas do acidente.