O SESI e a FIESC tiveram nesta semana a confirmação da Prefeitura de Concórdia, através das Secretarias de Educação e Saúde, de uma parceria para a realização do Dia do Bem FarmaSesi, programado o dia 27 de outubro, das 09h00 às 16h00, nas dependências do SESI, no Bairro Itaíba. Outras entidades do Alto Uruguai Catarinense participarão da ação. Segundo a diretora regional do SESI, Rosane Kunen, na oportunidade serão prestados diversos serviços gratuitos à população. As atividades serão desenvolvidas em todas as regiões do estado.

“Para nós do SESI e da FIESC é uma honra contar também com o apoio da Administração Municipal no Dia do Bem. É salutar saber que muitos órgãos estão mobilizados para prestar um auxílio às pessoas que mais precisam. Com o apoio de todos, nosso evento será um sucesso e, através do voluntariado, conseguiremos atingir nossos objetivos”, assinala a diretora regional do SESI, Rosane Kunen.

“O Dia do Bem é mais uma ação do SESI em benefício da comunidade. O voluntariado nos traz grandes ensinamentos. É muito gratificante perceber que muitas entidades representativas da comunidade têm abraçado essa ideia. O dia 27 de outubro certamente será muito especial para a nossa região”, destaca o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai, Álvaro Luis de Mendonça.

Durante o Dia do Bem serão realizados atendimentos gratuitos com recreação, serviços de saúde e diversas atrações para as famílias. A expectativa do SESI é atender um número expressivo de pessoas no dia 27 de outubro.

(Fonte: PG Comunicação)