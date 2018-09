O evento será na Embrapa Suínos e Aves Concórdia. As inscrições são gratuitas e encerram no dia 24, segunda-feira.

Seminário sobre manejo e manutenção de cisternas acontece no próximo dia 27

O assunto do seminário é o manejo e a manutenção de cisternas na bacia hidrográfica do Rio Jacutinga e sub-bacias contíguas e será realizado na Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, na próxima quinta-feira, 27 de setembro a partir das 08h30. Ao longo do encontro, serão realizadas palestras e atividade a campo.

O objetivo é aproximar os produtores que já possuem cisternas e outros que ainda não possuem com os prestadores de serviço locais e regionais e os técnicos das agroindústrias e instituições de extensão agropecuária, facilitando o diálogo em um ambiente tecnificado, com o apoio de pessoas especializadas na área.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail: cnpsa.eventos@embrapa.br ou pelo telefone (49) 3441-0400 até o dia 24 de setembro, segunda-feira. Haverá transporte e almoço. O seminário tem o apoio da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

(Fonte: Lana Correia Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)