Evento será em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Nos dias 26 e 27 de setembro, em Foz do Iguaçu/PR, a Embrapa Suínos e Aves participa da PorkExpo 2018 e IX Congresso Internacional de Suinocultura. O evento será realizado no Hotel Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. Na programação técnica do primeiro dia, o pesquisador Gustavo Lima apresenta a palestra “Milho: como está sua qualidade?”, na sala 02, às 9 horas. Neste mesmo dia, o pesquisador Marcelo Miele apresenta o “Aplicativo Custo Fácil: gestão da granja e rede de informações da integração em aves e suínos”, que será lançado durante o evento. Esta palestra é aberta aos visitantes e ocorre na sala 03, também às 9 horas.





No dia 27, a pesquisadora e chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella, apresenta “Abordagens regionais e internacionais sobre prevenção e controle de doenças transfronteiriças e emergentes de suínos”. A apresentação será às 9h40, na sala 02. Já a pesquisadora Jalusa Kich será a coordenadora das palestras técnicas da tarde, também na sala 02.





A Embrapa Suínos e Aves também apresenta algumas de suas tecnologias e produtos no estande da empresa, como o macho reprodutor suíno MS115 e a fêmea suína MO25C. Os visitantes também poderão conhecer os aplicativos para smartphone, como o DiagSui, o Granucalc e o Conforcalc e receber informações e esclarecer dúvidas sobre biosseguridade e bem-estar na suinocultura.





Além dessas tecnologias, a Embrapa Suínos e Aves terá no estande institucional um momento de lançamento e assinatura de parceria, no dia 26, às 18h30. O primeiro ato será a assinatura do contrato de parceria que estabelece o desenvolvimento e comercialização de uma vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA entre a Embrapa e a Ouro Fino. Na sequência, a Embrapa apresenta a nova versão do aplicativo Custo Fácil, desenvolvido para smartphones com sistema Android.





Na apresentação dos trabalhos científicos, a Embrapa Suínos e Aves participou por meio da comissão científica, que selecionou os três melhores trabalhos.

(Fonte: Monalisa Leal Pereira/Ascom/Embrapa).