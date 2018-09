Concórdia e região entram, definitivamente, no cenário dos grandes eventos do empreendedorismo de Santa Catarina. Começou na noite de Quinta-feira, no Centro de Eventos, mais uma edição do Hoje. A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) é uma das realizadoras do evento, que vem se consagrando como o maior acontecimento do setor no Oeste do Estado. São cerca de 140 palestrantes nacionais e internacionais, 50 expositores e 3 mil participantes.

No primeiro dia, o público pôde conferir a palestra com Clóvis de Barros Filho sobre "A vida que vale a pena ser vivida". Barros Filho é atualmente um dos mais requisitados palestrantes do Brasil. Suas aulas e palestras sobre ética já foram ouvidas por milhões de pessoas em todos os estados do país, e também no Uruguai, na França, no México, na Argentina, na Espanha, em Portugal, entre outros. Doutor e Livre-Docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, o Professor Clóvis atua no mundo corporativo desde 2005, por meio de seu escritório, o Espaço Ética. Tem como clientes empresas de todos os portes, de inúmeros ramos de negócios.

Quem chegou a Centro de Eventos, no primeiro dia do Hoje, se deparou com muitas transformações no local. A Comissão organizadora caprichou na decoração, proporcionando um visual aconchegante e um acesso facilitado ao público. Por volta das 17h00, as equipes da ACIC e da O2 Multicomunicação já estavam preparadas para o credenciamento dos participantes.

Muitas empresas e instituições, grande parte associadas à ACIC, expuseram seus produtos e serviços, tendo a oportunidade de difundir suas atividades, aproveitando o grande fluxo de pessoas que estiveram presentes ao Centro de Eventos. O evento termina neste sábado com uma diversidade de atrações e muito conhecimento.

O Hoje possibilita novos conceitos e visões sobre Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. A dinâmica (com palestras simultâneas), tem cativado o público. Ainda em 2017 foi lançado o desafio: o evento de 2018 tende a ser ainda maior com uma participação ainda mais expressiva de empresários estudantes e comunidade em geral pelas palestras. O HOJE consolidou sua marca.

A ACIC reforça aos associados para que participem desta grande oportunidade de rever conceitos sobre o empreendedorismo. O HOJE tem se consolidado como um dos principais eventos do setor em Santa Catarina. A cada ano, o evento fica maior e desperta a atenção das pessoas que querem inovar e empreender.

(Fonte: PG Comunicação)