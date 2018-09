Operação também ocorreu em Concórdia, no posto da PRF na BR 153.

Policiais rodoviários federais, em conjunto com agentes da Defesa Civil, ANTT, Polícia Militar Ambiental, Bombeiros, Conselho Regional de Química e Secretaria da Fazenda, realizaram durante três dias (18, 19 e 21/09) no oeste do estado, uma fiscalização específica a veículos que transportam produtos perigosos.

A ação aconteceu na BR 153 em Concórdia e na BR 282 em Xanxerê. No total, foram abordados 129 caminhões e furgões, sendo que foram encontradas ao todo 191 irregularidades com base na legislação de produtos perigosos.

As infrações mais comuns foram falta de documentação e de equipamentos de segurança obrigatórios. Mas houve casos graves, como transporte de alimentos no mesmo ambiente de produtos tóxicos (total de 2.240 quilos de alimentos transportados irregularmente). Os produtos que foram considerados inadequados ao consumo humano foram descartados em aterro sanitário.

Em caso de acidente com produtos perigosos (explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes, tóxicos, infectantes, radioativos ou corrosivos), pode haver grave contaminação do meio ambiente e grande risco ao motorista, caso ele não disponha dos equipamentos de proteção individual obrigatórios.

(Fonte: Nucom/PRF)