Candidato do PSL ao governo de SC, comandante Moisés, esteve cumprindo agenda de campanha em Concórdia.

Enxugar a máquina pública e não abrir mão de recursos tributários! São essas as receitas que o candidato a governador de Santa Catarina pelo PSL, comandante Moisés, entende que são necessárias para sobrar mais recursos para obras e investimentos. A afirmação foi dita durante entrevista a Rádio Aliança. Nesta semana, o comandante Moisés esteve cumprindo agenda de campanha em Concórdia. Ele participou de um ato de panfletegem no centro e deu entrevista na emissora.



Na ocasião, assim como está sendo feito com todos os candidatos, o comandante Moisés recebeu um esboço do caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense. O documento contém sugestões de mais de 20 entidades da região em cinco eixos temáticos. Essas informações foram sistematizadas nesse documento pelo curso de Direito da UnC Concórdia e pela Amauc.



Dentre os principais pedidos desse documento, bastante comum entre as entidades, estão a revitalização da SC 283 entre Concórdia e Chapecó; a implantação de uma instituição de ensino superior pública, voltada para as engenharias e um hospital público regional.



Em relação a esses pedidos, o comandante Moisés entende que são obras "absolutamente factíveis e exequíveis pelo Poder Público desde que se enxugue a máquina pública". Para ele, a receita também passa pela arrecadação tributária. "No ano passado, a isenção fiscal alcançou R$ 5,9 bilhões, ou seja, metade da dívida pública total de Santa Catarina. O que teria muito mais dinheiro para o estado", aponta o comandante Moisés.



O candidato do PSL também destaca que é necessário fazer uma gestão mais transparante, abrindo as informações para os observatórios sociais e outras entidades que queiram entender para onde está indo o dinheiro.