Santa Catarina deverá ter recuperação da área de cultivo de milho nesta safra. Segundo o Boletim Agropecuário divulgado nesta semana pelo Centro de Socieconomia e Planejamento Agrícola, a área plantada neste ano poderá ter aumento de 3% a 5%, em relação à de 2017.

O maior crescimento no plantio deverá ser registrado nas regiões de Joaçaba e Campos Novos, com elevação em torno de 10%. Na região de Concórdia a tendência é se repetir a mesma área plantada da safra de 2017, cerca de 50 mil hectares. Essa previsão é positiva para Santa Catarina que importa bem mais da metade do milho consumido no Estado para manter a produção de carnes.

Segundo o Centro de Socieconomia e Planejamento Agrícola, a recuperação da área de cultivo do milho está fundamentada em três fatores pontuais. Um deles é a necessidade de rotação com a soja, a alta nos preços praticados durante o ano e também entra nesta lista a elevação dos custos do frete, que encarecem o transporte do milho do Centro Oeste até o Sul do Brasil. Algumas agroindústrias estão fechando contratos futuros com preços na faixa de R$ 35,00 a saca, com entrega prevista em março ou abril de 2019.