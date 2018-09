Iniciou nesta sexta-feira, 21 de setembro, a programação da 12ª Primavera de Museus, que em Concórdia é organizada pelo Museu Ângelo Spricigo (MAS) e pela Sabiá Gestão Criativa. A temática deste ano é “A Educação em Museus” e em Concórdia haverá eventos no período de 21 a 23 de setembro.

Hoje serão exibidas duas sessões de cinema e a no sábado, 22, a programação acontece na sede do MAS. No horário das 9h às 17h haverá Feira de Artesanato e Antiguidades. O gestor cultural Artêmio Filho explica que além de exposição de produtos, coleções e peças antigas, também haverá comercialização. Das 13h30 às 16h30 será realizada uma oficina de Educação Patrimonial, com Raul Kussler.

No domingo, 23 de setembro, atividade vai ser inédita. Em parceria com a empresa de ônibus Hodierna será realizado um passeio por alguns pontos históricos de Concórdia. Haverá três horários de passeios gratuitos, mas há vagas apenas para o tour das 15h15 e das 16h30. Os interessados deverão fazer a reserva gratuitamente por meio do telefone 3444 0492.

A saída será do Museu Angelo Spricigo e o percurso vai contemplar os principais pontos turísticos da área central. “Vamos falar um pouco sobre a história do nome das ruas, dos prédios e monumentos e também teremos algumas intervenções artísticas, tudo dentro do ônibus”, comenta Artêmio Filho.