Um homem de 41 anos registrou, nesta semana, um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia relatando uma suposta tentativa de extorsão. Segundo o relato, uma mulher estaria exigindo o pagamento R$ 2.400,00, mediante a ameaça de fazer uma denúncia de assédio sexual.

O caso teria acontecido na borracharia de um posto de combustível de Concórdia. O homem disse aos policiais que recebeu um casal no estabelecimento, durante a uma manhã desta semana, para a troca de pneus do carro. Segundo ele, as duas pessoas verificaram preços e prometeram retornar. Durante a tarde somente a mulher voltou.

Ainda conforme o relato do borracheiro, enquanto ele fazia a troca do pneu, a mulher teria esbarrado nele várias vezes e no dia seguinte fez ligações, exigindo o dinheiro e ameaçando fazer uma denúncia de assédio sexual, caso ele não pagasse. Ao negar, a mulher teria insistido e pedido pelo menos R$ 500,00 e inclusive passou os dados bancários.

O homem disse na Delegacia que não fez depósitos e que continuava recebendo ligações da mulher.

Informações: André Krüger