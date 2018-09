Os destroços do avião que caiu na comunidade de Serra Alta, interior de Ipumirim, no sábado, dia 15, foram retirados do local do acidente nesta quinta-feira, dia 20. A fuselagem e peças da aeronave estão recolhidas no barracão de uma empresa de guindastes de Concórdia, que fez a remoção. De acordo com informações da empresa de Chapecó, proprietária do avião, estes destroços devem ser encaminhados em breve, a uma oficina de Curitiba, que dará o destino correto às peças.

A Aeronáutica já fez uma avaliação e colheu informações para tentar apurar as causas do acidente, mas se necessário, pode examinar mais peças, ainda em Concórdia, antes que elas sejam encaminhadas a Curitiba.

O representante da empresa de Chapecó que conversou com o Jornalismo da Aliança, lembrou que o avião estava com a documentação e a manutenção em dia. Segundo ele, o resultado da perícia ainda não foi divulgado e por isso é necessário aguardar antes de transportar as peças até Curitiba.

O acidente: