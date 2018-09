Homem é preso com quase 100 quilos de maconha

Policiais rodoviários federais apreenderam por volta das 22h de ontem (quinta), na BR 282 em Joaçaba, 95,2 quilos de maconha. Um homem foi preso.

A droga foi encontrada no interior de um Fiat/Uno placas de Cascavel/PR, abordado em fiscalização de rotina nas proximidades do quilômetro 387 da rodovia. Ao vistoriar o porta-malas do veículo, os agentes encontraram a maconha, dividida em 170 tabletes.

O motorista, paranaense de 22 anos, disse que receberia pagamento para transportar a droga desde Cascavel até Balneário Camboriú. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Joaçaba, onde vai responder por tráfico de drogas.

Fonte:PRFSC