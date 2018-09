Dois homens foram encontrados mortos no início da manhã desta sexta-feira, 21, na SC 350, KM 193, entre Caçador e Lebon Régis. Os corpos estavam em um GM Ágile, com placas de Caçador. Eles foram assassinados com arma de grosso calibre, sendo que no local foram encontradas capsulas de munição calibre 12.

Conforme a Polícia Rodoviária de Lebon Régis, por volta de 6h a central de emergência da Polícia Militar de Curitibanos recebeu uma ligação informando do carro com os corpos. Uma viatura da PRE foi empenhada para averiguar a veracidade até que localizou o veículo.

A área foi isolada e a Polícia Civil acionada, assim como também IGP e IML. Ainda não tem identificação das vítimas. A Polícia Civil ainda está no local.

Fonte:Caçadoronline