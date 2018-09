O Corpo de Bombeiros precisou conter um paciente, vítima de agressão, que havia sido conduzido ao Hospital São Francisco de Concórdia para avaliação médica. O incidente ocorreu na noite da quinta-feira, dia 20, na própria unidade hospitalar. O homem, de 31 anos, estaria agredindo a própria mãe, enquanto ela preenchia a ficha de atendimento.



A história começou quando o rapaz teria sido agredido no bairro Frei Lency, no começo da noite da quinta-feira, dia 20. O chamado foi feito pela Polícia Militar, que por sua vez foi acionado por familiares da vítima. Além do agredido, a mãe dele também foi junto com a guarnição. Após fazer a entrega do paciente, na unidade hospitalar, a guarnição, que ainda estava no HSF, foi chamado por populares, uma vez que esse rapaz estava agredindo a própria mãe e provocando transtornos, o que demandou do uso de força física para imobilizá-lo.



Após a realização do atendimento, os bombeiros fizeram representação contra esse rapaz, por terem sido ofendidos.