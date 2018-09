Sub-20 da ACF/FMEC está na semifinal do Catarinense

Nesta quarta-feira (19) a equipe sub-20 da ACF/FMEC enfrentou a equipe de Joinville no Contraventos Cau Hansen e foi superada por 6 a 3, mas mesmo com a derrota a equipe concordiense encerrou a fase classificatória na 1ª posição com 12 pontos conquistados em 6 jogos.



A equipe treinada pelo técnico Thomé enfrentará na semifinal a equipe do Avaí/Floripa Futsal em data a ser definida pela Federação Catarinense, a outra semifinal será entre as equipe de Joinville e Tubarão.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACCS)