Sexta-feira, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore. Uma data lembrada principalmente nas escolas, para chamar atenção ao problemas ambientais e a importância da preservação e do plantio de árvores. Dentro dessa temática, a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, distribuiu mudas de árvores frutíferas para alunos da Escola de Educação Básica Domingos Magarinos, nesta quinta-feira, 20 de setembro.

Receberam as mudas os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, num projeto desenvolvido pela professora Morgane Batistela, sobre o Dia da Árvore e da campanha Lixo Zero, promovido pela Fumdema. Também foram entregues na comunidade de Linha Guarani, exemplares para serem plantadas no pátio da igreja e para distribuição entre os moradores.

As árvores foram doadas pelo Centro de Divulgação Ambiental – CDA, da Usina Hidroelétrica de Itá, que tem uma parceria com a Prefeitura de Concórdia, fornecendo mudas anualmente ao município. As árvores distribuídas são Pitanga, Araçá, Cereja, Guabiju e Ingá e foram entregues pelo Superintendente do Fumdema, Gilberto Romani.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)