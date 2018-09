O vereador Claiton Casagrande fez uso da tribuna na sessão desta quinta-feira (20/09) para denunciar uma possível irregularidade com relação à distribuição do material de campanha do PT que traz Lula como candidato a presidência.



O vereador questiona o material, pois na chamada colinha encontra-se no espaço destinado ao presidente o nome e a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foi proibido de concorrer às eleições. "O que me surpreende é que neste material está como candidato a presidente o Lula e isso tem me causado estranheza, como falei não quero discutir a relação dos candidatos, o que me surpreende é que não houve homologação da candidatura do ex-presidente Lula. Foram vários materiais entregues e todos apresentam as questões legais só que o ex-presidente não é candidato, isso sem dúvida vai causar uma confusão, pois o material induz ao equívoco", acrescentou.



Casagrande salienta que a distribuição da propaganda foi realiza no dia 17 de setembro, sendo que desde o dia 1º de setembro o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou a Lula o registro da candidatura à presidência da República, com base na Lei da Ficha Limpa, portando a distribuição do material não está em conformidade com o que estabelece a Legislação Eleitoral.



No início da tarde desta quinta-feira, dia 25, o vereador protocolou entrega do material junto ao Cartório da 009ª Zona Eleitoral de Concórdia para os devidos encaminhamentos da Justiça Eleitoral.

(Fonte: Rede Social/Claiton Casagrande)