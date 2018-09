A empresa Lactallis voltou a apresentar proposta de reajuste salarial para os trabalhadores da empresa. Esta é a terceira tentativa entre a companhia e o Sintrial de fechar a negociação salarial para os trabalhadores, já que a categoria rejeitou as duas primeiras contrapropostas.



Com isso, a empresa apresentou reajuste de 1,69% para maio para o base e para o piso; quinquênio com quatro benefícios de 3% com teto de R$ 1.850,76; antecipação de férias na licença maternidade, podendo chegar a 180 dias; horas extras de 65% para hora normal e 120% para hora dobrada; vale transporte de 3% ao mês; doze vale mercados de R$ 181,86, retroativos ao mês de maio, com 10% de reajuste, sendo R$ 171,86 da empresa e R$ 10,00 do trabalhador.



Renovação das demais cláusulas.



A proposta será apreciada através de votação, durante assembleia do Sintrial, marcada para a próxima segunda-feira, dia 24 e terça-feira, dia 25.