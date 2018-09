O motorista envolvido na morte de uma adolescente de 15 anos em Caibi, que foi arrastada pelo ônibus na última segunda-feira, 17 de setembro, está em liberdade. O homem de 48 anos havia sido encaminhado ao Presídio de Chapecó ainda na segunda-feira.

Conforme Gustavo Walker, que é advogado do motorista, ele foi solto no final da tarde de quarta-feira, 19, após a Justiça da comarca de Palmitos atender a um pedido de liberdade provisória. A defesa também impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que ainda não foi analisado.

O advogado explica que pediu a liberdade provisória porque não estavam presentes os requisitos para a prisão cautelar e pela impossibilidade de conversão do flagrante em preventiva. A defesa informou ainda que o motorista, concursado há 12 anos pela Prefeitura de Caibi, está bastante abalado e à disposição da Justiça.

Samanta Cansi, 15 anos, morreu na tarde de segunda-feira, na comunidade da Linha Aparecida, interior de Caibi, quando ao desembarcar do coletivo ficou presa pela roupa e foi arrastada pelo veículo.

Fonte: Joane Reichert, Rádio Peperi