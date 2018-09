Polícia de Ipira cumpre mandado de busca e apreensão em casa no interior do PR

A Polícia Civil de Ipira cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (19) na cidade de Prudentópolis, interior do Paraná. A ação foi desenvolvida pelo delegado da comarca de Capinzal, Roberto Carpeggiani Moreira, e pelos policiais Edson Henn da Silva e Vitor Kleiton de Oliveira.

No local foram apreendidos uma CPU, um notebook, um pen-drive e três CDs que serão encaminhados ao IGP de Joaçaba para perícia. Conforme o responsável pela delegacia de polícia de Ipira, Edson Henn da Silva, em abril deste ano foi instaurado inquérito policial na delegacia de Ipira para apuração de possível crime de pedofilia envolvendo crianças e adolescentes do município.

O suspeito não foi encontrado na residência, mas a ação policial foi acompanhada por um irmão do investigado.“Independentemente do resultado das perícias já colhemos indícios suficientes sobre a autoria dos fatos para o seu indiciamento. Aproveitando, que é de fundamental importância alertar os pais para que fiscalizem constantemente os acessos de seus filhos nas redes sociais para que estes não sejam ludibriados por essas pessoas que, sob ameaça, fazem com que as crianças e adolescentes, por medo, comecem a repassar fotos nuas”, destaca Henn.

Michel Teixeira Notícias.