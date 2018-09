O candidato a governador de Santa Catarina, Leonel Camasão, do PSOL, recebeu o caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai de Santa Catarina. Ele esteve cumprindo agenda de campanha em Concórdia nesta semana e visitou o estúdio da Rádio Aliança, onde recebeu o documento. A publicação reúne sugestões de investimentos e obras formuladas por mais de 20 entidadades de toda a região, cuja sistematização dessas informações foi feita pelo curso de Direito da Universidade do Contestado e Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense.



Sobre as prioridades mais comuns, que constam nesse caderno, Camasão destaca que defende a criação de um plano de reestruturação das rodovias catarinenses, o que contemplaria a SC 283, trecho de aproximadamente 90 quilômetros entre Concórdia e Chapecó, passando por Seara, um pedido antigo das lideranças regionais.



Em relação a implantação de uma instituição pública de ensino superior, Camasão destaca que o objetivo é fazer a ampliação da Udesc pelo estado com a criação de mais campi, o que poderia contemplar também a região. Ele destaca que para isso, uma das medidas seria reduzir pela metade os recursos para a Assembleia Legislativa, que ele considera uma das mais caras do estado.



O Caderno Prioridades do Alto Uruguai Catarinense foi formulado encima de cinco eixos temáticos como Saúde, Educação, Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. O documento está sendo entregue para todos os candidatos ao governo de Santa Catarina.