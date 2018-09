Os consumidores de energia elétrica vão perceber algumas alterações nos valores e datas de pagamento no mês de setembro. Isso porque a Celesc está alterando as rotas de leitura dos medidores o que, consequentemente, terá mudança na emissão das tarifas. Essa readequação poderá fazer com que as faturas cheguem em data diferente do habitual.

O supervisor de Atendimento da Celesc de Concórdia, Claudinei Pissolo, explica que as leituras estão sendo reorganizadas por regiões. O objetivo é otimizar o tempo e evitar que os profissionais se desloquem para vários locais diferentes no mesmo dia.

Pissolo alerta que os consumidores poderão receber uma conta com valor maior ou menor agora em setembro. “Pela mudança na data de leitura, 80% das unidades consumidoras de Concórdia não terão um faturamento de 30 dias. Em algumas situações a cobrança poderá ser por 15 dias de consumo e em outras chegar até a 47”, ressalta o supervisor.

Atualmente, o processo está sendo executado nas cidades que compreendem as agências regionais de São Miguel D’Oeste, Concórdia, Joaçaba, Videira e Chapecó. A previsão é que no fim do mês de setembro o sistema comece a ser normalizado e os novos prazos estejam ajustados nessas áreas. A partir de outubro já deverá ser regularizado o pagamento por 30 dias de consumo.

Outra diferença que os consumidores também vão perceber é o aumento de 13% no preço da tarifa. Esse reajuste ocorre anualmente em Santa Catarina no mês de agosto.

O que fazer em caso de dúvidas

Os consumidores que tiverem dúvidas sobre a entrega das tarifas, as datas de pagamento ou os valores cobrados podem entrar em contato com a Celesc. O telefone da agência de Concórdia é o 49 3441 4000 e o horário de atendimento é das 8h30 às 16h30, sem fechar ao meio-dia. Pelo número 0800 480 120 a ligação é gratuita e o atendimento está disponível por 24 horas.