Mulher que levou facada do irmão em Seara se recupera no Hospital São Francisco

A mulher de Seara que foi atingida pelo irmão com uma facada na região do abdômen, na tarde de quarta-feira, dia 19, está internada no Hospital São Francisco de Concórdia. O Hospital não repassa informações sobre a gravidade da lesão, mas informou que a vítima se recupera em um quarto normal.

Ela tem 38 anos e é portadora de deficiência mental, segundo familiares. Na hora do fato a mulher foi levada ao Hospital de Seara e depois, transferida ao São Francisco de Concórdia, onde segundo a polícia, passou por cirurgia.

O caso:

De acordo com informações da PM de Seara, a tentativa de homicídio aconteceu por volta das 16h de quarta, em Linha Pinhal, interior do município. O autor da agressão, que tem 47 anos, fugiu para o mato e foi preso cerca de uma hora depois, com a faca usada contra a irmã e com um facão, que utilizou para abrir trilhas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Concórdia para prestar esclarecimentos.

Uma testemunha que viu a tentativa de homicídio e esteve na Delegacia, confirmou ao Jornalismo da Aliança, que o autor também pode ter algum problema mental e que há a possibilidade que ele seja usuário de drogas.