O fato aconteceu no Bairro das Nações

Concórdia - Ladrão arromba janela de uma residência com picareta para furtar

Um homem arrombou uma casa que fica na Rua Canadá, no Bairro das Nações, na manhã de quarta-feira, dia 19. Vizinhos perceberam a ação do ladrão, que utilizou uma picareta para quebrar a janela e entrar. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, o fato aconteceu por volta das 10h e os proprietários estavam trabalhando.

A dona da casa e a Polícia Militar foram avisados e foram até o imóvel, mas o homem conseguiu sair antes da chegada deles. O ladrão levou R$ 350,00, um aparelho de som automotivo e um celular Motorola.

A PM colheu informações e a partir de agora a Polícia Civil vai investigar o caso.