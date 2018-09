Um homem de 47 anos desferiu um golpe de faca contra a irmã em Linha Pinhal, interior de Seara. O fato aconteceu por volta das 16h desta quarta-feira, dia 19. A vítima, que tem 38 anos e problemas mentais, foi atingida na região do abdômen. Familiares a levaram ao Hospital de Seara, mas os médicos transferiram a mulher para o Hospital São Francisco de Concórdia, onde ela passou por cirurgia na noite de quarta. O autor da facada foi preso.

Depois de desferir o golpe o homem fugiu para o mato. Cerca de uma hora depois a Polícia Militar conseguiu localizar e fez a prisão. Ele estava com a faca usada contra a irmã e com um facão, que teria utilizado para abrir trilhas no matagal. Segundo os policiais, o autor não resistiu à prisão e foi encaminhado à Delegacia de Concórdia para prestar esclarecimentos e explicar o motivo da agressão. A PM preferiu não divulgar os nomes.

Uma testemunha que esteve na Delegacia confirmou que a vítima sofre de problemas mentais e que o autor também pode ter algum problema. Comentou qinda que ele pode ser usuário de drogas.

Além de colher os depoismentos o delegado de plantão foi ao Hospital para avaliar a situação da vítima. Segundo ele, médicos disseram que o quadro é estável.