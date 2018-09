Uma mulher de 43 anos sofreu um choque elétrico no final da tarde desta quarta-feira, dia 19, em Concórdia. O fato aconteceu na Rua Carlos Dezanetti, no Bairro Vista Alegre, quando ela lavava a calçada e escadas da casa utilizando uma lavadora de alta pressão. Segundo a filha, com a descarga elétrica a mãe caiu no chão e bateu a cabeça. Ela teve queimaduras em uma das mãos.

A filha e amigas relataram ao Jornalismo da Aliança que ouviram os gritos e pediram ajuda imediatamente. "Estávamos na rua e ouvimos ela chamando. Até pensamos que tivesse se assustado com algum bicho, mas aí vimos que foi um choque", contaram.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados, fizeram o atendimento no local e levaram a mulher ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para os procedimentos médicos. “Ela estava consciente e comunicativa, mas relatava dor no braço e na cabeça. Também teve uma queimadura em um dedo da mão direita”, relata o bombeiro Armindo da Silva. “Pelo que observamos lá, para utilizar o equipamento, ela usou uma extensão e a emenda acabou caindo na água. Ela estava com a mão molhada também, e ao tentar mexer nesta emenda, sofreu a descarga”, constatou o bombeiro.

Orientação:

Muitas pessoas utilizam equipamentos para este tipo de limpeza em calçadas, paredes e até telhados. Armindo alerta para alguns cuidados que evitam choques e outros acidentes. “É importante que a pessoa nunca façam este tipo de serviço sozinha. Também é importante que antes de iniciar, verifique os fios, observando se não há nenhuma parte desencapada e ainda, quando for utilizar a extensão, nunca deixe a emenda no chão e próxima da água”, ressalta o bombeiro.