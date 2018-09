A IV Conferência Municipal da Juventude, que ocorreu no último sábado, dia 15 de setembro, foi um evento que discutiu assuntos como política, segurança e empreendedorismo. Na ocasião, foram eleitos os 12 membros, seis titulares e seis suplentes, do Conselho Municipal da Juventude – CMJ, que serão os representantes da sociedade civil.



O encontro aconteceu no auditório do Centro Cultural de Concórdia, promoveu palestras com diversos temas da atualidade. O tema "Desenvolvendo o futuro com política, segurança e empreendedorismo" foi o centro das discussões. Além da eleição, houve sugestões de projetos e melhorias voltadas à juventude nos setores da saúde, educação, cultura, esporte e urbanismo.



Para compor o conselho, os representantes do governo, composto por 12 membros, serão indicados pelo Poder Executivo do município. Compete ao Conselho Municipal da Juventude estudar, analisar, elaborar, discutir, propor e aprovar planos, programas e projetos relativos à juventude, no âmbito do município. Participar da elaboração e da execução de políticas públicas de juventude, em colaboração com os órgãos públicos municipais, além de cooperar com a Administração Municipal na implementação de políticas públicas voltadas para o atendimento das necessidades da juventude. Desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude, objetivando subsidiar o planejamento das ações públicas para este segmento. Fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos dos jovens.

Conheça os membros:



Membros titulares:

- Cintia Mara Ramos;

- Patricia Rodrigues de Souza Ampese;

- Helena Furlanetto Dreyer;

- Lucas Borges Vargas;

- Marcos Schiavini Alves;

- Camila de Oliveira Inácio.



Membros suplentes:

- Leonardo Pereira;

- Renan Matheus Deparis de Carli;

- Jucilene Paula Schafer;

- Leticia Beatris Lenden;

- Renan Siqueira Rodrigues da Rosa;

- Andreia Vargas Gomes da Silva.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)