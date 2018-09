A comunidade do bairro Nações poderá realizar um antigo sonho e também uma necessidade: ampliar a área de churrasqueiras do Centro Comunitário, bem como a estrutura da escola. Isso só será possível por conta de um desfecho positivo quanto a uma negociação de imóveis, feita entre a Administração Municipal e a família Suzin, proprietária da área de terra de 1.463 metros quadrados, que fica ao lado do Centro Comunitário. O espaço foi permutado por outra área em um loteamento da família, que fica um pouco mais distante do espaço comunitário.

A entrega do documento, que oficializou a liberação do terreno para as edificações comunitárias, ocorreu na noite de terça-feira, 18 de setembro, no Centro Comunitário do bairro Nações. Estiveram presentes o prefeito, Rogério Pacheco, o vice-prefeito, Edilson Massocco, o presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, o presidente da Associação de Moradores do bairro, Dionísio Lopes Rodrigues, os proprietários dos imóveis Neivaldo e Neimar Suzin, além de demais lideranças comunitárias, autoridades e moradores.

O terreno já era uma reivindicação antiga dos moradores e da Associação de Moradores, pois está localizado ao lado do Centro Comunitário e da escola, podendo ser utilizado para construção e bem feitorias que o bairro julgue necessário. Na ocasião, o prefeito Rogério Pacheco mostrou sua satisfação em entregar o terreno, após a realização da permuta, para o uso dos moradores. Pacheco também fez um breve balanço sobre as ações do seu governo desde o início do mandato. Edilson Massocco, vice-prefeito, também falou sobre a espera dos moradores e da reivindicação do terreno pela associação, que agora foi atendida.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)