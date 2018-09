Não é verdadeira a informação que circula nas redes sociais, desde a noite de terça-feira, dia18, sobre o furto de carro com um bebê dentro. O boato já circula na internet desde 2013 e voltou a chamar a atenção nesta semana, depois que pessoas compartilharam o boato em páginas do Facebook e no Whatsapp.

A falsa notícia é divulgada como um pedido de ajuda, com a seguinte mensagem: “Urgente, ajuda a divulgar aí: roubaram agora no centro na José Bonifácio, um Uno 2006, prata, placa: GZB-8905. A professora Silvana Zaniolo pede ajuda de todos, favor ligar no 98852-8589. O dono este louco, pois levaram o carro com a bebê dele dentro. Repasse rápido, por favor é sério. Repassa quem puder”.

O departamento de Jornalismo da Rádio Aliança fez contato com o número apresentando na mensagem e constatou que a informação é realmente falsa. Uma mulher atendeu a ligação e informou que há três anos isso vem ocorrendo, ou seja, a notícia falsa é repassada com o telefone dela. Já a placa do veículo mostra um Fiat Uno que realmente foi furtado em Minas Gerais.



Também foi constatado que essa mesma mensagem já circulou pela internet como se a mulher e o carro fossem de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e outros Estados.