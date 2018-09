Orientações foram repassadas a um familiar, que ficou no telefone, enquanto a ambulância ia até o local.

A ação rápida de um bombeiro voluntário, por telefone, salvou a vida de uma criança que estava sofrendo engasgamento. O fato foi registrado na noite da terça-feira, dia 18. A vítima foi uma criança de cinco dias de vida, que teve obstrução de vias aéreas e não conseguia respirar. A família reverteu o quadro através de orientações repassadas pelo bombeiro Rudimar Vitto, que estava na central 193.



O fato ocorreu por volta das 20h da terça-feira, dia 18. A mãe da criança ligou para a central e relatou a situação. Como a mulher estava desesperada, o bombeiro exigiu calma e repassou orientações e procedimentos para desafogar a criança, enquanto a ambulância se dirigia ao local. A mãe ficou no telefone para receber as informações e repassar para outro familiar, que estava com a criança realizando o movimento para desengasgar. Depois de alguns segundos e algumas tentativas, o quadro de afogamento foi revertido.

