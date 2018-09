A entrega de medicamentos fornecidos pelo governo do Estado deverá ter mudanças nos próximos dias. Na sessão desta quarta-feira, 19 de setembro, os vereadores da bancada do PT e Edno Gonçalves, PDT, fizeram uma indicação para que o atendimento na farmácia do Estado seja durante todo o dia, e não apenas até as 13h, como ocorrer atualmente.

O petista Evandro Pegoraro diz que os horários de atendimento diferenciados para a entrega dos medicamentos que são pagos pelo Município e pelo Estado acabam gerando confusão. “Muitas vezes as pessoas vêm de ônibus e o horário até as 13h dificulta”, afirma.

Edno Gonçalves ressalta que o governo do Estado pode dar uma contribuição maior, já que disponibiliza os medicamentos, mas são os servidores contratados pelo município quem fazem a entrega. Margarete Poletto Dalla Costa (PT) observa que esta demanda do horário vem sendo muito comentada pelos grupos de idosos do interior.

O vereador Mauro Fretta, PSB, que faz parte da base do governo, adianta que já estão previstas adequações nos horários de trabalho dos farmacêuticos. Segundo ele, a administração municipal compreende essa incompatibilidade de horários e em breve a entrega de medicamentos do Estado também será feita à tarde.