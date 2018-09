Depois de ser executado nas cidades de Joinvile e Catanduvas, as atividades chegam ao município de Alto Bela Vista. O lançamento foi realizado no dia 11 de setembro e as atividades iniciaram nesta semana. O Adolescer consiste em treinar os adolescentes para serem multiplicadores de ações saudáveis, mostrar seu potencial criativo e de capacidade, promover o autocuidado pessoal e coletivo. Os temas serão trabalhados em 11 oficinas oferecidas em parceria com diversos setores e profissionais que vão resultar em uma feira de projetos no dia 22 de novembro deste ano.

Nas edições anteriores 4.300 alunos foram impactados pelas experiências do Adolescer e agora as ações serão realizadas com os 130 alunos da Escola de Educação Básica Teixeira de Freitas. O projeto está sendo executado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com patrocínio da Engie, apoio da Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista, Escola e do Fundo da Infância e Adolescência.

As atividades serão coordenadas pela psicóloga Camila Seibt de Oliveira. "Ele é um projeto voltado ao público adolescente por ser uma fase da vida muito importante que precisa ser vivenciada de uma forma correta" explica Camila. "Ter o adolescente como participante da conversa e da construção torna ele responsável e incluído na situação, isso sim pode gerar algum tipo de mudança no comportamento e em algumas situações", detalha.

O evento de encerramento será no dia 22 de novembro com mostra aberta ao público, onde serão apresentados os resultados das criações dos alunos.