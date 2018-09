Acontece no próximo domingo, dia 23, a Segunda Fase do Campeonato Regional de Base, nas categorias sub-11 e sub-13. As partidas serão realizadas no campo do Bairro Salete.



08h30: Canarinho B x Apaf Arabutã

09h40: Canarinho x Xaxim

10h40: Esperança Herval x Canarinho A

14h00: Apaf Arabutã x Esperança Herval

15h10: Canarinho x Grêmio Chapecó B

16h10: Canarinho A x Canarinho B