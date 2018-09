Semana Nacional do Trânsito inicia com ações em Concórdia

O lançamento da Semana Nacional do Trânsito ocorreu nesta quarta-feira, 18 de setembro. Estiveram na Sala de Reuniões, no Centro Administrativo Municipal, o prefeito Rogério Pacheco, o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, e o diretor de Trânsito, Rudimar Vitto. Também estavam presentes o tenente coronel da Polícia Militar, Sérgio Vargas, o comandante dos Bombeiros Voluntários, Juliano Camilo, e o presidente do Movimento Gentileza no Trânsito, João Scapini, além de representantes das entidades parceiras.

Durante a semana, várias atividades serão realizadas na cidade sobre o tema. Materiais publicitários vão ser colocados em vários pontos e nas vagas preferenciais serão expostos cartazes advertindo os condutores que estacionarem indevidamente. Também será colocado na praça da BRF um carro sinistrado para chamar atenção sobre os acidentes. No próximo sábado, 22 de setembro, haverá uma mobilização na Rua Coberta para a entrega de adesivos e panfletos da campanha, com a participação de todas as entidades envolvidas.

Durante o lançamento, o prefeito Rogério Pacheco parabenizou a equipe do governo pela mobilização e agradeceu as entidades envolvidas na ação. O prefeito falou também sobre as estatísticas de acidentes em Concórdia e sobre a alta incidência de colisões envolvendo veículos e motocicletas, citando a campanha como um instrumento para tentar diminuir tais números.

Neste ano, o tema nacional da campanha é “Nós somos o trânsito!”. A ideia é envolver toda a sociedade na reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade e um alerta para que condutores, ciclistas, pedestres e passageiros optem por um trânsito mais seguro.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)