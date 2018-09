Não há um prazo para o encerramento da investigação das causas do acidente aéreo que matou uma pessoa no interior de Ipumirim, no último fim de semana. A informação é do major da Aeronáutica, Marlon da Fonseca Sampaio, que atua no Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. O órgão, que está situado na cidade de Canoas-RS, investiga todo acidente aéreo nos três estados do Sul do país.



Os trabalhos de investigação sobre a queda do turbohélice em Linha Serra Alta, interior de Ipumirim, registrado no último sábado, dia 15, iniciaram já na manhã do domingo, dia 16, nos destroços da aeronave com técnicos do Centro Nacional de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Cenipa. Na ocasião, foram recolhidas peças da aeronave para análises.



Conforme o Major Marlon, "foram recolhidos equipamentos como o gravador de áudio, conhecido como CCR. O equipamento será periciado em Brasília e, após a leitura desse gravador, que irá mostrar o que aconteceu dentro da cabine, serão feitas diligências dentro do processo de investigação", destaca.



O major destaca que não dá para precisar um tempo exato para conclusão desse inquérito. "Não tem prazo! Costuma durar de seis meses a um ano. Dependendo do nível da investigação e da complexidade do acidente", relata. Completa que ainda não há uma ideia do que aconteceu, porém algumas hipóteses preliminares, que não são reveladas.



No acidente aéreo, ocorrido no começo da tarde do sábado, dia 22, morreu o piloto Ailton dos Santos Filho. O aparelho pertencia a uma empresa de Chapecó e estava alugado para uma companhia de táxi-aéreo de Xanxerê. Conforme testemunhas, havia muito nevoeiro na região na hora do acidente.